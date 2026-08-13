Giovane caduto dalle mura del Facsal, arrestato un 22enne
Deve rispondere della grave accusa di tentato omicidio in quanto avrebbe spinto il giovane al culmine di una lite
Ermanno Mariani
|1 ora fa
C'è un arresto per la vicenda del giovane caduto mercoledì 12 agosto dalle mura del Facsal nel vallo sottostante. Si tratta di un 22enne piacentino di origini marocchine. Deve rispondere della grave accusa di tentato omicidio in quanto lo avrebbe spinto al culmine di una lite. L’arresto è stato compiuto dalla polizia nella medesima giornata, in via IV novembre subito dopo l’accaduto.
Le condizioni del ferito sono stazionarie.