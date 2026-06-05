Giro d'Italia Women, le modifiche alla viabilità
Da mezzanotte di oggi, venerdì 5 giugno fino alle 16 del pomeriggio
Redazione Online
|3 ore fa
Da mezzanotte di oggi, venerdì 5 giugno fino al pomeriggio (prevedendo entro le 16 il termine) sono in vigore le limitazioni al traffico per consentire lo svolgimento del Giro d'Italia Women 2026, secondo quanto reso noto dal Comune di Piacenza:
- Dalle ore 00:00 alle ore 16:00 del giorno 05/06/2026 verrà istituito il DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati della carreggiata in:• via Caorsana;• via Cremona;• via Colombo (nel tratto da via Cremona a via Manzoni);• via Manzoni;• via Conciliazione;• viale Dante Alighieri;• via Bianchi;• via Cella;• strada Gragnana.
- Dalle ore 13:00 alle ore 16:00 del giorno 05/06/2026 verrà istituito il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE in:• via Caorsana;• via Cremona;• via Colombo (nel tratto da via Cremona a via Manzoni);• via Manzoni;• via Conciliazione;• viale Dante Alighieri;• via Bianchi;• via Cella;• strada Gragnana.
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