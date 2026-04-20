"Guardiamoci negli occhi", sicurezza sulla strada con Paolo Franceschin
A bordo della sua cargo-bike personalizzata per coinvolgere i passanti in quiz, gag e attività di informazione
Redazione Online
|4 ore fa
Seconda tappa piacentina della campagna regionale "Guardiamoci negli occhi", promossa dall'Osservatorio per l'Educazione alla Sicurezza Stradale dell'Emilia Romagna e dedicata alla tutela degli utenti vulnerabili della strada. Testimonial dell'iniziativa, il "comicista" - come lui stesso si definisce - Paolo Franceschini, comico e ciclista, che ha attraversato la città di Piacenza a bordo della sua cargo-bike personalizzata per coinvolgere i passanti in quiz, gag e attività di informazione.
A dare il benvenuto a Franceschini è stata l'assessora alle Politiche ambientali Serena Groppelli, affiancata dai rappresentanti di tutte le realtà impegnate sul nostro territorio per la mobilità sostenibile e sicura.
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