I monumenti di piazza Cavalli tirati a lucido

I monumenti simbolo della città vanno protetti dalle minacce di degrado portate da agenti atmosferici e guano dei piccioni. In particolare i due monumenti equestri di piazza Cavalli che vanno "ripassati" ogni due mesi. Questa mattina sono iniziate le operazioni di pulitura, avvenute davanti a diversi cittadini che hanno assistito con curiosità ai lavori.

Il servizio prevede l’uso di un cestello elevatore adeguato per raggiungere la sommità dei monumenti, con conducenti qualificati. Quelli di cui si sta parlando oggi sono peraltro interventi di pulitura ordinaria. Una manutenzione in piena regola risale alla fine del 2018 quando le due statue equestri dei duchi Ranuccio e Alessandro Farnese, fuse in bronzo nel Seicento da Francesco Mochi, erano state tirate a lucido grazie alla sponsorizzazione di Confindustria e Upa.