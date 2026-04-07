Il fonte battesimale del Duomo perde acqua E' il simbolo delle origini cristiane di Piacenza
Era stato riempito dai Vigili del Fuoco prima della Veglia di Pasqua. La scoperta durante i preparativi della celebrazione
Federico Frighi
|5 ore fa
La celebrazione dei battesimi in Duomo con il fonte battesimale dove è evidente la linea dell’acqua calata in 24 ore
Il simbolo della Piacenza cristiana custodito in Duomo ha bisogno di urgente cura. Si tratta del fonte battesimale, ovvero l’antica vasca paleocristiana in marmo “cipollino” di Eubea, risalente tra la fine del IV e l’inizio del V secolo. La vasca perde acqua. La scoperta è avvenuta nella Settimana Santa durante la preparazione della Veglia di Pasqua. Ad accorgersene il personale di servizio del Duomo.
Situata nel transetto nord (sinistro), è custodita da una grata metallica che ne impedisce l’accesso se non utilizzata nelle celebrazioni. La vasca monolitica proviene dalla distrutta chiesa di San Giovanni de Domo e rappresenta un prezioso reperto dell’epoca romana tardoantica, uno dei più antichi esempi in Italia. Fu spostata in Cattedrale intorno al 1544 in seguito alla riorganizzazione della piazza da parte del cardinale Marino Grimani.