Il fonte battesimale del Duomo perde acqua E' il simbolo delle origini cristiane di Piacenza

Il simbolo della Piacenza cristiana custodito in Duomo ha bisogno di urgente cura. Si tratta del fonte battesimale, ovvero l’antica vasca paleocristiana in marmo “cipollino” di Eubea, risalente tra la fine del IV e l’inizio del V secolo. La vasca perde acqua. La scoperta è avvenuta nella Settimana Santa durante la preparazione della Veglia di Pasqua. Ad accorgersene il personale di servizio del Duomo.

Situata nel transetto nord (sinistro), è custodita da una grata metallica che ne impedisce l’accesso se non utilizzata nelle celebrazioni. La vasca monolitica proviene dalla distrutta chiesa di San Giovanni de Domo e rappresenta un prezioso reperto dell’epoca romana tardoantica, uno dei più antichi esempi in Italia. Fu spostata in Cattedrale intorno al 1544 in seguito alla riorganizzazione della piazza da parte del cardinale Marino Grimani.