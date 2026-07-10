Il murale di Armani scoperto sulle note del “Duca Bianco”

È stato svelato ieri pomeriggio sulle note di “Heroes” di David Bowie, “Tributo a Giorgio Armani”, l’imponente murale dedicato alla memoria dello stilista piacentino realizzato da Kotè, il pittore e urban artist Antonio Cotecchia. Un’opera di 27 metri di altezza per 11 di larghezza, realizzata sulla facciata di una palazzina nel quartiere Farnesiana nell’imminenza del compleanno dello stilista, che domani, 11 luglio, avrebbe compiuto 92 anni. “We can be heroes, forever and ever” si è udito cantare il Duca Bianco durante la cerimonia mentre il volto di Re Giorgio veniva piano piano svelato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Piacenza, chiamati a calare a terra l’installazione tessile “Habitus” che nei giorni scorsi copriva l’opera. “Eroe per sempre” Armani lo è diventato partendo da zero, da quella casa in via Colombo dove ha trascorso l’infanzia, e a pochi metri da cui oggi sorge il murale che lo celebra.

«Ho scelto di non imitare il suo stile, ma di raccontare l’Armani scintillante, onirico ed eccentrico che lui stesso rivendicava di essere, oltre le etichette in cui in tanti hanno provato a rinchiuderlo - dichiara emozionato Kotè - Mi sono avvicinato alla sua storia con rispetto, ma usando il mio linguaggio. Vorrei che questo omaggio parlasse soprattutto ai giovani: passione, dedizione e coraggio possono trasformare un’origine semplice in una storia capace di ispirare il mondo».