In bici dalla città a Mucinasso, ciclabile in dirittura d’arrivo

Si avviano alla fase finale i lavori del primo stralcio della pista ciclabile che collega Piacenza alla frazione di Mucinasso: dopo la realizzazione delle opere relative ai primi 1,4 km di percorso protetto, per cui è già stato effettuato il collaudo statico, e terminate le ultime verifiche tecnico amministrative, il cantiere potrà considerarsi terminato. «Successivamente all’emanazione dell’ordinanza viabilistica, sarà completata la segnaletica orizzontale degli attraversamenti stradali in modo da considerare l’opera pienamente fruibile - spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni - Nel mentre sono state prese in carico dal Comune l’impianto di pubblica illuminazione e quello semaforico di attraversamento».

L’opera, di committenza comunale, è stata progettata dal Servizio viabilità della Provincia di Piacenza. Anche il suo cofinanziamento ha visto la partecipazione di entrambi gli enti, con 475mila euro del Comune e 425mila della Provincia, oltre a un finanziamento statale del Ministero dell’Ambiente, per un importo totale dei lavori pari a circa 1 milione e 130mila euro.