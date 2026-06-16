«Inaccettabili condizioni del selciato di piazza Cavalli»
Segnalazione dell'architetto Manrico Bissi, presidente dell'Associazione Culturale Archistorica
Redazione Online
|43 minuti fa
«Con la presente, io sottoscritto arch. Manrico Bissi, presidente dell'Associazione Culturale Archistorica, sono a segnalare le inaccettabili condizioni di sporcizia e degrado che aratterizzano lo storico selciato di piazza Cavalli nella sua condizione odierna».
E' la sintetica email - corredata di una ricca galleria di foto scattate nella mattinata di martedì 16 giugno - che l'architetto Bissi ha inviato agli organi di stampa per denunciare le condizioni delle storiche pietre della piazza simbolo di Piacenza, «nella speranza che questa iniziativa possa suscitare il vostro interesse, nonché la doverosa attivazione delle Istituzioni».