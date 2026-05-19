Inaugurato il murale assorbi-smog "Chi resta al buio?"

È stato inaugurato oggi a Piacenza, sui muri dell'Istituto Tutor e dell'Endofap Don Orione (in via Leonardo Da Vinci), il murale "Chi resta al buio?". L'opera, firmata dallo street artist Luogo Comune in collaborazione con PlanBee, ha trasformato un semplice muro in un manifesto permanente contro la povertà energetica. L'immagine invita a riflettere sulle difficoltà di chi è costretto a complessi compromessi per mantenere un ambiente domestico confortevole. Oltre al forte impatto sociale, l'intervento ha offerto un contributo ambientale concreto: il murale è stato infatti realizzato utilizzando speciali pitture fotocatalitiche, capaci di catturare e neutralizzare parte degli agenti inquinanti presenti nell'aria urbana.

Il bozzetto trasformato oggi in realtà è stato scelto direttamente dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole di tutta Italia, che hanno partecipato alle votazioni del contest LATUAIDEAGREEN, promosso in occasione delle Giornate FAI per le scuole.