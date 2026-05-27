Incidente a barriera Torino, ferito un motociclista urtato da un'auto

Scontro tra un'auto e una moto nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 maggio a Piacenza, alla rotonda tra viale Malta e via Taverna in zona piazzale Torino.

L'uomo in sella alla due ruote, un 65enne, ha riportato ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Piacenza dal personale del 118. Illesa la donna al volante dell'auto.

Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi.