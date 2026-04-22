Infermieristica, 39 nuovi professionisti

Dopo aver concluso gli esami di Stato la scorsa settimana, nelle due giornate appena trascorse 39 studenti del Corso di laurea in Infermieristica hanno portato a termine il proprio percorso formativo. Un traguardo raggiunto con impegno e determinazione, attraversando le sfide che anni di studio e tirocinio inevitabilmente comportano, tra responsabilità crescenti, turni, esperienze sul campo e confronto quotidiano con la fragilità e il bisogno di cura.

Le tesi discusse hanno confermato l’attenzione verso temi centrali per l’assistenza e per l’evoluzione della professione infermieristica: dalla pratica clinica alla presa in carico delle persone più vulnerabili, fino all’innovazione e al miglioramento continuo della qualità delle cure.

Al termine delle proclamazioni, secondo tradizione, i neo-laureati hanno pronunciato il Giuramento di Florence Nightingale, a suggello dell’ingresso nella professione e dell’impegno etico che accompagna ogni gesto di assistenza.