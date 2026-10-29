Inseguimento, cortina fumogena con l'estintore e fuga nei campi

Un tentativo di furto su un camion è stato sventato dalle guardie giurate di Metronotte e si è concluso con un inseguimento stradale e la fuga nei campi dei ladri.

Verso le 22 di mercoledì 28 ottobre, durante il giro di ispezione, una pattuglia ha notato quattro individui, vestiti di nero e con il volto travisato, vicino al rimorchio di un mezzo parcheggiato nei pressi di una azienda.

Alla vista delle guardie giurate i quattro sono fuggiti a bordo di un'auto. Ne è nato un inseguimento, durante il quale la pattuglia ha avvisato la centrale operativa, mentre i ladri cercavano di accecare la guardia alla guida con il fascio di luce di torce elettriche e lanciando petardi esplosivi.

Arrivati nello spiazzo di un distributore di carburanti lungo la tangenziale, i ladri hanno abbandonato l'auto e per crearsi una via di fuga verso i campo hanno creato una cortina fumogena con un estintore, lanciandolo poi verso la guardia giurata.

Sul posto è giunta un'altra pattuglia di Metronotte, ma le ricerche hanno dato esito negativo. Arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilevi sull'auto abbandonata dai ladri.