La Chiesa piacentina piange mons. Bruno Perazzoli, già parroco di San Paolo

È deceduto nella mattinata di mercoledì 8 aprile mons. Bruno Perazzoli, già parroco di San Paolo in città. Nato a Castel San Giovanni il 6 febbraio 1938, è stato ordinato presbitero l’8 giugno 1963. Nello stesso anno iniziò il suo servizio come collaboratore nella parrocchia di San Nazzaro d’Ongina; nel 1964 venne nominato — sempre come collaboratore — nella parrocchia dei Santi Angeli Custodi in città.

Nel 1965 fu nominato insegnante presso il Seminario Vescovile di Bedonia (PR) e nel luglio 1973 divenne Rettore dello stesso Istituto, incarico che svolse fino all’autunno 1985, quando fu nominato parroco della parrocchia cittadina di San Paolo, servizio che ha esercitato fino al 2024. Nell’autunno 1984 ricevette il titolo di canonico onorario della Cattedrale di Piacenza. Dal 1985 al 2020 è stato docente di Filosofia presso il Collegio Alberoni. Durante gli anni di permanenza a Bedonia conseguì la laurea in filosofia presso l’Università degli Studi di Genova, divenendone successivamente collaboratore, conducendo seminari e attività formative nell’ambito della filosofia, con particolare attenzione al pensiero di Antonio Rosmini.

I funerali, presieduti dal Vescovo Adriano Cevolotto, si svolgeranno venerdì 10 aprile alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Paolo, in città. Domani, giovedì 9 aprile, alle 20.30, si terrà la veglia di preghiera presso la chiesa di San Paolo.