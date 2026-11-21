Monopattini lasciati per strada, tombini da sistemare, ancora troppi negozi senza rampe per disabili. Piacenza sta costruendo per diventare una città accessibile a tutti, ma c’è ancora parecchio da fare. Progetti e criticità sono stati analizzati ieri sera a “Nel Mirino”: il programma di Telelibertà condotto da Nicoletta Bracchi ha fatto il punto della situazione con il vicesindaco di Piacenza Matteo Bongiorni, la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Gloria Zanardi, la garante per le persone disabili Miriam Stefanoni e il giornalista di Libertà Thomas Trenchi.

Punto di partenza il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, meglio conosciuto come Peba, che, come ha detto Bongiorni, «nasce da una volontà delle colleghe Adriana Fantini e Nicoletta Corvi, è un concetto di accessibilità agli spazi per poter vivere la città. La disabilità non è solo motoria e deve tenere insieme tutte le istanze, questo piano è appunto una “cassetta dei ferri” per la progettazione della nostra città. La prima iniziativa realizzata è stata la “libellula” nei bagni pubblici di piazza Cavalli, ora il processo continua e in questa prima fase si concentra sul centro storico. Gli spazi sono quelli che sono e siamo partiti dai luoghi che per noi sono simbolo come piazza Duomo, piazza Cavalli e gli assi commerciali.

I 4 milioni stanziati serviranno per dare una risposta con vari interventi, per esempio anche solo le griglie sui tombini a terra danno un grande aiuto a tante persone. C’è poi la questione delle radici delle piante che rendono difficile camminare sui marciapiedi, abbiamo iniziato a lavorare sui percorso dei parchi come Montecucco o ai giardini Margherita dove abbiamo ridato un’accessibilità favorevole. L’intervento di via Morigi è andato in questo senso, oggi le persone possono camminare in sicurezza ed è stato un buon compromesso». Stefanoni ha evidenziato due problemi per i disabili che devono andare sui marciapiedi, «l’ingombro di rifiuti e di monopattini».

Fiore all’occhiello per lei «il progetto Zer0stacoli” con le associazioni per coinvolgere i negozi al fine di far sapere ai cittadini quali sono i luoghi accessibili per tutti. Si chiedono agli esercizi commerciali cose semplici, come per esempio una rampa per permettere a chi ha delle difficoltà di entrare. Attualmente sono una quarantina su un migliaio di negozi, ci aspettavamo più sensibilità però ci dobbiamo lavorare, anche perché è una forma di pubblicità per i commercianti. Mi spiace non poter entrare in ancora troppi negozi in centro, ma la cosa più grave è vedere che c’è chi parcheggia nei posti-auto per i disabili, purtroppo non possiamo intervenire più di tanto sul buon senso delle persone».

Alcuni suggerimenti sono arrivati anche da Zanardi: «Questo è un tema che ci deve vedere tutti uniti e senza scontro politico, c’è stata convergenza sul Peba nonostante ci sia comunque bisogno di accorgimenti. Gli ostacoli in città possono dare problemi non solo a disabili, ma anche ad anziani o mamme con i passeggini, era atteso da tempo come punto di inizio e ora ci aspettiamo gli sviluppi. L’esigenza di abbattere le barriere architettoniche c’è da sempre, tanti interventi si potevano fare anche prima e mi auguro che si agisca subito, l’esempio è quello dei cassonetti dei rifiuti che con il nuovo sistema di raccolta ha creato non pochi disagi. Anche i segnali acustici ai semafori e le rotatorie, servirebbero accorgimenti magari prendendo spunto da altre città europee».