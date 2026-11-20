L’Ausl: «Nessun tentativo di furto, era un frigo guasto»
Dopo il maxi furto di medicine del mese di ottobre la farmacia dell’ospedale fa ancora notizia
Ermanno Mariani
|1 ora fa
La zona dell’ospedale dove si trova la farmacia interna
«In riferimento alle notizie uscite a mezzo stampa, l’Azienda Usl di Piacenza chiarisce che nella Farmacia dell’ospedale di Piacenza non si è registrato nessun tentativo di furto. Nella notte tra lunedì e martedì il sensore di uno dei frigoriferi dei farmaci ha rilevato un’anomalia della temperatura legata a un malfunzionamento tecnico. È stato immediatamente attivato il farmacista reperibile, che ha provveduto a mettere al sicuro i farmaci, preservando la catena del freddo. Il professionista intervenuto non ha rilevato alcun altro problema nella Farmacia, dove era regolarmente presente il servizio di vigilanza attiva che sta presidiando i locali. Già nella mattinata successiva il frigorifero è stato ripristinato dai tecnici: nessun farmaco ha subito danni o deterioramenti. Si precisa infine che, proprio in questi giorni, è in corso su tutto il territorio dell’Azienda Usl di Piacenza la normale attività inventariale dei farmaci di fine anno, che non è quindi in alcun modo correlata ai fatti descritti».
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