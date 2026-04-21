Monopattini, Zandonella: «Parcheggiati senza rispetto, stalli ignorati»

«Oggi a Piacenza i monopattini ostacolano spesso la viabilità, impedendo il passaggio alle persone su carrozzina, creando difficoltà ai passeggini e mettendo a rischio gli anziani». Così il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella interviene nel dibattito lanciato ieri da Libertà sul futuro dei monopattini a noleggio nella nostra città, a fronte dell'imminente scadenza del servizio previsto a giugno: rinnovarlo oppure no?

L'amministrazione Tarasconi ha spiegato che il gestore Ridemovi ha attivato piazzole di sosta ad hoc, rilevate dall'app, per evitare l'abbandono selvaggio dei mezzi. Ma per l'esponente del Carroccio questa contromisura non funziona. «Ci sono mezzi lasciati in ogni angolo della città, senza alcun rispetto delle regole - osserva Zandonella -. I tanto decantati stalli dedicati all servizio di sharing vengono completamente ignorati».

Palazzo Mercanti monitora l'andamento del servizio di sharing, in attesa di una decisione definitiva. Come rimarcato dall'assessora alla mobilità sostenibile Adriana Fantini, «i risultati sono positivi e confermano che, nonostante le criticità oggetto di valutazione, il servizio sta producendo un impatto reale sulla mobilità cittadina, con un risparmio di 251.832 chilogrammi di CO2 in quasi tre anni».