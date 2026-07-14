Municipium: «Ponte coi cittadini». In sei mesi 2.500 segnalazioni

l Sono oltre 2500 le segnalazioni pervenute da inizio 2026 ad oggi attraverso l’app Municipium, mentre dall’attivazione del servizio, nel dicembre 2023, ne sono state gestite oltre 11.100. Uno strumento oggi sempre più consolidato e utilizzato dai cittadini. Le segnalazioni riguardano principalmente aspetti legati alla vita quotidiana della città: pulizia e rifiuti, manutenzione di strade e marciapiedi, verde pubblico, illuminazione, segnaletica e arredo urbano.

«L’introduzione di Municipium ha rappresentato un’evoluzione nel modo di gestire il rapporto tra cittadini e Comune, rendendo il processo di segnalazione più diretto, trasparente e tracciabile, consentendo agli uffici di classificare le richieste, indirizzarle tempestivamente ai servizi competenti e razionalizzare i tempi di gestione – spiega l’assessore Simone Fornasari - allo stesso tempo, soprattutto nella fase iniziale, ha richiesto un naturale adeguamento organizzativo, chiamando la struttura comunale a gestire un flusso di richieste più immediato, strutturato e costante. La raccolta sistematica delle segnalazioni rappresenta inoltre un patrimonio informativo prezioso, perché consente all’amministrazione di avere una conoscenza sempre più puntuale delle esigenze del territorio e di orientare la programmazione degli interventi in modo più efficace».