Nuovo mercato alle Scuderie: il Comune stanzia 450mila euro per gli arredi

Non materiali di «carattere standardizzato o generico», ma «un sistema su misura, concepito per una specifica destinazione d’uso alimentare e per l’inserimento in un contesto architettonico monumentale caratterizzato da ampie navate, colonne, volte e apparati murari storici». Per tale motivo l’arredo e gli allestimenti del mercato coperto nella nuova sede delle ex Scuderie di Maria Luigia in piazza Casali ha richiesto uno specifico progetto, separato da quello per l’intervento di restauro in corso nello storico immobile vincolato dalla Soprintendenza. A redigerlo è stato Luigi Zilli, architetto di Caorso (compenso di 22mila euro, Iva inclusa), il cui lavoro «recepisce e attua pienamente le linee guida, il quadro esigenziale e l’impostazione architettonico-distributiva definiti nei precedenti livelli di progettazione dei lavori».

E’ quanto viene rimarcato nella delibera della giunta che approva il progetto esecutivo, stanziando a bilancio l’importo per l’acquisto degli arredi in questione pari a 450mila euro (Iva compresa), che verrà finanziato anche con il recente stanziamento regionale di 560mila euro destinato (v. “Libertà” di giovedì) al rilancio del commercio in centro storico (hub urbano).