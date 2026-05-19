Ospedale, l’Ausl rassicura: «Non lo daremo ai privati»

L’assessore regionale Fabi e la direttrice Bardasi hanno chiarito il ruolo di chi vincerà la gara: «Costruirà l’opera e gestirà la manutenzione, tutto il resto in mano pubblica».

«Non daremo in gestione al promotore i servizi sanitari, ma solo la costruzione e la parte manutentiva, noi ci concentreremo sull’attività di controllo e di erogazione dell’assistenza, che è il nostro mestiere, non costruire ospedali», ha detto la dg Ausl, Bardasi. «L’ospedale non viene consegnato ai privati», hanno ribadito l’assessore regionale Fabi e il professor Amatucci, componente commissione di gara. Si è concentrato anche sul tema del partenariato pubblico-privato il dibattito sul nuovo ospedale, per l’occasione tema all’ordine del giorno in consiglio comunale.