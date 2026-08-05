Palestra in via Stradella lavori ultimati, a Penna un’intitolazione inattesa
L’impianto sportivo realizzato coi fondi Pnrr sarà consegnato fra sette giorni al Comune. La dedica al maestro di judo scomparso un anno fa
Gustavo Roccella
|2 ore fa
La nuova palestra della scuola Calvino intitolata al maestro Vincenzo Penna morto un anno fa
Manca la posa del parquet. Dopodiché sarà pronta all’uso la nuova palestra nell’area della sede di via Stradella della scuola Calvino. Con una dedica speciale al “Maestro Vincenzo Penna - Tecnico federale di judo e Dirigente sportivo”.
La scritta campeggia in bella evidenza sulla parete centrale del nuovo impianto realizzato con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Una intitolazione che arriva a quasi un anno dalla scomparsa - l’1 settembre scorso - del 78enne Vincenzo Penna, anima e cuore della palestra Sakura alla Lomazzo, instancabile nella promozione del judo soprattutto tra i più giovani, per i quali è stato non solo maestro di sport, ma anche educatore e formatore nel segno dei valori e dell’etica.
In via Stradella la palestra, progettata anzitutto per volley, basket e calcetto, sarà consegnata al Comune tra una settimana, il 12 agosto. Ne ha dato notizia, interpellato ieri da “Libertà”, il responsabile del cantiere avviato nel marzo 2023 dalla ditta siciliana Begen Infrastrutture.
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