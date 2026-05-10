L'Abbraccio sul Po che scende dal cielo con i paracadutisti: «Un gesto di pace»

Tutti con il naso all'insù ad ammirare uno spettacolo unico. Anche quest'anno i paracadutisti hanno conquistato Piacenza, grazie alla celebrazione dell'Abbraccio sul Po. L'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia sezione di Piacenza ha omaggiato l'episodio avvenuto nel 1945 quando i soldati italiani che avevano combattuto su fronti opposti si incontrarono e si riappacificarono.

Una giornata iniziata con il ritrovo delle associazioni Combattentistiche e d'Arma e di sezioni di paracadutisti arrivati da Emilia Romagna e Lombardia, musica e il gran finale con otto paracadutisti di Rimini, Parma e Mantova che si sono lanciati da 1300 metri di altezza atterrando perfettamente nell'area militare dello Scalo Pontieri con tanto di bandiera italiana di 150 metri quadrati.

«Per noi è un evento davvero molto sentito, è il secondo anno che celebriamo l'Abbraccio sul Po che sta diventando una tradizione – ha detto il presidente di Anpd'I Piacenza Fabio Scrollavezza – la nostra realtà è più attiva che mai proprio per collaborare a eventi di questo tipo e a programmi istituzionali, oltre ai lanci. Ci tengo a sottolineare che la celebrazione dell'Abbraccio di quest'anno è particolarmente significativa perché vogliamo che sia di esempio per tutto il mondo: un evento del passato che si conclude pacificamente e che, nonostante sia avvenuto oltre ottant'anni fa, dovrebbe essere preso come modello per porre fine a tutte queste guerre ormai fuori controllo».