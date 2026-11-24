Più parcheggi attorno al cimitero e all’Università Cattolica, manutenzione del verde in via Barbieri, pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati tra via Modonesi e via Stradiotti. Sono alcune delle richieste portate dai residenti di San Lazzaro al Comune durante l’incontro pubblico che si è svolto nei giorni scorsi nel salone parrocchiale.

Al confronto hanno partecipato la sindaca Katia Tarasconi, il vicesindaco Matteo Bongiorni e l’assessora all’urbanistica Adriana Fantini.

Al centro dell'appuntamento, anzitutto, la questione dell'area verde "A05" in via Cavaglieri, su cui si teme una possibilità di edificazione prevista nel Pug, il piano urbanistico generale in fase di approvazione in consiglio comunale. L'amministrazione ha rassicurato che non ci sono cantieri in programma né accordi operativi già pronti.

Tra i temi più sentiti, poi, la sosta, soprattutto vicino al cimitero e all’Università Cattolica. I residenti hanno chiesto di affrontare la carenza di parcheggi.

Sul verde, l’attenzione si è concentrata sulle aree di via Barbieri: la richiesta è di «potare le alberature e assicurare una manutenzione più puntuale». Si è parlato anche di coinvolgere i cittadini nella cura degli spazi pubblici, attraverso strumenti come il baratto amministrativo.

Numerose le segnalazioni sul decoro. In via Modonesi continuerebbero «gli abbandoni di rifiuti nei cortili e dietro il supermercato». Criticità anche in via Stradiotti, dove camion e materiali abbandonati contribuirebbero a sporcare la zona. È segnalata la presenza di roditori. Chiesta attenzione anche per Villa Austria, tra recinzioni danneggiate e rifiuti, e per lo spaccio in via Modonesi.

Sulla mobilità è stata sollecitata «una maggiore fruibilità dei percorsi ciclabili e dei collegamenti del quartiere». Quanto allo Stradello del cimitero, i cittadini hanno osservato che i cestini non bastano a impedire l’abbandono dell’immondizia.