«Ogni giorno la stessa scena si ripete lungo via Campagna: lunghe code di auto in attesa di entrare nel parcheggio interno dell’ospedale. Il problema è noto e facilmente individuabile: la sbarra di accesso al parcheggio è posizionata troppo vicino alla carreggiata. Basta che poche auto si fermino per l’apertura della sbarra per bloccare il traffico sulla strada pubblica, con disagi per chiunque transiti. Per questo ho presentato una interrogazione a risposta orale per il consiglio comunale dove chiedo alla sindaca di interfacciarsi con l’Ausl per prevedere lo spostamento di questa sbarra, in una zona più vicina al parcheggio, per guadagnare diverse decine di metri». Così il consigliere comunale Luca Zandonella (Lega). Una soluzione semplice e di buon senso, che permetterebbe di creare uno spazio di accumulo all’interno dell’area dell’ospedale, evitando che le auto restino in coda sulla via pubblica. Non si tratta di stravolgere la viabilità, ma di risolvere un disagio quotidiano che riguarda chiunque passi in zona».