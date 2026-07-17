Parcometri più leggeri dall’1 gennaio 2027, revocato l’aumento per Gps

Dall’1 gennaio 2027 le tariffe della sosta a pagamento saranno ridotte in media di circa 29 centesimi all’ora. Contestualmente, il Comune avvierà una gara pubblica per affidare la gestione complessiva del servizio per due anni, al termine dei quali saranno valutate eventuali alternative gestionali come ad esempio la costituzione di una società in house.

Sono i punti principali della delibera di giunta esaminata ieri dalle commissioni consiliari 1 e 4 e destinata al successivo voto del consiglio comunale. La diminuzione della tariffa era preannunciata: nel momento in cui, rompendosi tre mesi fa il contratto con Gps, gestore dei parcometri dal 2012, è venuto meno l’impegno collegato a quell’appalto per la realizzazione del parcheggio interrato in piazza Cittadella, ha perso ragion d’essere anche la revisione del piano economico-finanziario che ha alzato, a partire dal 2024, il costo della sosta (+28 centesimi all’ora della tariffa media delle prime tre ore). Il maggior gettito avrebbe dovuto contribuire alla copertura del costo dell’opera, fortemente rincarato in dodici anni.

Ricordato che quel maggior gettito è oggetto di rivalsa economica da parte del Comune nel contenzioso legale in corso con Gps, Palazzo Mercanti nella nota fa presente che la riduzione tariffaria «non sarà identica per tutte le aree e per tutte le ore di sosta, ma sarà calibrata in base alla funzione delle diverse zone, informa una nota del Comune spiegando che la definizione puntuale delle nuove tariffe per aree, fasce orarie, categorie agevolate e abbonamenti sarà adottata dalla giunta con un successivo provvedimento».