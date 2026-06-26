«Passerini Landi un forno, il Comune intervenga»

Il caldo soffocante riporta al centro dell’attenzione le condizioni della Biblioteca Passerini Landi. A sollevare il caso è il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella, che raccoglie le segnalazioni arrivate da utenti e lavoratori della struttura denunciando una situazione che definisce «inaccettabile». «In questi mesi estivi - afferma Zandonella - studenti, cittadini e dipendenti comunali si trovano a frequentare e lavorare in ambienti dove le temperature superano abbondantemente i 30 gradi. Studiare o lavorare con questo caldo, senza un adeguato ricircolo d’aria, è una situazione che non dovrebbe esistere in una città capoluogo nel 2026».

Secondo il consigliere, il problema sarebbe legato alla programmazione dei lavori in corso nell’edificio.