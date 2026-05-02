Pedone investito in via Felice Frasi, l'auto non si ferma

Un uomo di 93 anni è stato investito in via Felice Frasi a Piacenza nella tarda mattinata di sabato 2 maggio. Dalle prime informazioni l'auto non si è fermata a prestare soccorso. Alcuni passanti avrebbero peso il numero di targa. L'anziano non avrebbe riportato gravi ferite, ed è stato trasportato in ospedale dal personale del 118 per controlli. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi.