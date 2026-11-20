Piacenza è accessibile per tutti? Le risposte a Nel Mirino
Ne parleranno il vicesindaco di Piacenza Matteo Bongiorni, la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Gloria Zanardi e la garante per le persone disabili Miriam Stefanoni
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
L'inclusione non riguarda solo la disabilità, ma anziani, famiglie con passeggini e cittadini con mobilità ridotta. Soprattutto, non si misura dai documenti approvati ma dalla possibilità concreta, per ogni cittadino, di muoversi in autonomia e sicurezza, aspetti che fanno sorgere la domanda: Piacenza è una città accessibile per tutti?
Proverà a dare una risposta la puntata di questa sera di “Nel Mirino”, in onda dalle 21 su Telelibertà. Nello studio della conduttrice Nicoletta Bracchi, diversi ospiti cercheranno di fornire un quadro esaustivo della situazione in città e sollevare eventuali criticità e problemi da risolvere. Ne parleranno il vicesindaco di Piacenza Matteo Bongiorni, la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Gloria Zanardi e la garante per le persone disabili Miriam Stefanoni, in dialogo con Bracchi e con il giornalista di Libertà Thomas Trenchi.
Non solo barriere architettoniche, piani di studio, interventi e budget messo a disposizione, si affronterà l'argomento a 360 gradi ascoltando associazioni e attivisti e inserendo nel discorso anche tutto ciò che riguarda i rifiuti lasciati per strada in città e quanto possano intralciare la mobilità dei cittadini. Tutte le puntate di “Nel Mirino” sono disponibili on demand sul sito www.liberta.it.
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