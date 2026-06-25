Rompe il finestrino di un'auto per rubare, 19enne arrestato

Sorpreso mentre rovista nell'auto, arrestato dalla polizia

È stato sorpreso all'interno di un'auto appena forzata e arrestato in flagranza dagli agenti delle Volanti della Questura di Piacenza. Protagonista della vicenda un 19enne italiano residente in città, accusato di tentato furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.

La chiamata del residente

L'episodio è avvenuto nella notte in via Montebello. A dare l'allarme è stato un residente che, svegliato da rumori sospetti, si è affacciato alla finestra notando un giovane mentre infrangeva il finestrino lato guida di un'auto parcheggiata per poi introdursi nell'abitacolo. La segnalazione alla sala operativa ha consentito l'immediato intervento delle pattuglie.

Trovato ancora seduto nell'abitacolo

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato il giovane ancora seduto all'interno della vettura, circondato dai vetri infranti. Ai poliziotti avrebbe ammesso di non voler rubare l'automobile, ma di essere entrato con l'intenzione di impossessarsi degli oggetti di valore custoditi al suo interno.

Sequestrato un cacciavite, scatta l'obbligo di firma

Durante la perquisizione gli operatori hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni un cacciavite a stella lungo 21 centimetri, ritenuto lo strumento utilizzato per l'effrazione e immediatamente sequestrato. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per precedenti contro il patrimonio, la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti, è stato arrestato e accompagnato in Questura in attesa del rito direttissimo.

Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto, applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.