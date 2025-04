"Piacenza, terra di passo", per dare valore alla via Francigena

Avrà l'obiettivo di valorizzare la via Francigena piacentina l'iniziativa "Piacenza, terra di passo", ideata in collaborazione tra Comune di Piacenza, Diocesi di Piacenza-Bobbio, Associazione Europea delle vie Francigene, Comitato Vie Francigene, Cooltour, Confcommercio e Consorzio Promo Piacenza Emilia e il patrocinio dei Comuni di Bobbio e di Travo. L'appuntamento è per il prossimo 12 aprile dalle ore 15.30 alle 18 per un percorso libero in quattro tappe, si partirà dalla chiesa di Santa Maria di Campagna per poi dirigersi verso la chiesa di Santa Maria in Cortina, la basilica di Sant'Antonino e infine la cattedrale di Santa Maria Assunta. Ad ogni tappa, i partecipanti riceveranno il segno del proprio passaggio, chi li raccoglierà tutti e quattro sarà atteso da una sorpresa in Sant'Ilario: alle 18.30 nell'auditorium cittadino si terrà infatti l'evento che chiuderà la giornata, la presentazione del progetto "Piacenza, terra di passo" e, a seguire, il concerti del gruppo musicale "Le Rose e le Viole" con canti, danze e strumenti lungo i cammini storici. Per partecipare all'iniziativa si consiglia di prenotare il proprio posto su Event Brite al link https://www.eventbrite.com/e/piacenza-terra-di-passo-tickets-1311895076489?aff=oddcreator . Per il proprio pernottamento e le attività che saranno in programma in città, si può invece visitare il sito www.piacenzawelcome.it