Botteghe storiche, altre sei entrano nell'albo

Sei nuove attività commerciali entrano nell’Albo comunale delle Botteghe Storiche di Piacenza. Il riconoscimento, previsto dalla legge regionale 5 del 2008 per valorizzare le attività che rappresentano un patrimonio di storia, tradizione e identità del territorio, è stato ufficializzato con una determina dirigenziale.

A ottenere il prestigioso titolo sono il “Bar Junior 2” di via Pietro Cella, “Pierfoto Ottica Benzi” di via Morigi, l’attività di Pierluigi Campelli in via Borghetto, il “Panificio Pasticceria Manzotti” nella Galleria del Sole, la “Coltelleria Lorenzi” di via Dante Alighieri e il negozio “Tutto per la scuola” di via Martiri della Resistenza.

La decisione arriva al termine dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica incaricata di valutare le domande di iscrizione all’Albo comunale delle botteghe storiche e dei mercati storici. Le richieste erano state presentate tra il luglio 2025 e il marzo 2026 dai titolari delle diverse attività.