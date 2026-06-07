Cimiteri, nuovi interventi su quello urbano e a Pittolo

E’ stato ricalibrato, alla luce di un aggiornamento delle esigenze, il progetto esecutivo triennale 2024-2026 relativo alla manutenzione dei cimiteri comunali, per un piano di investimento totale pari a 851.916,46 euro (IVA compresa) che consentirà, sfruttando al meglio i mesi estivi, di affrontare una nuova fase di lavori volti a garantire sicurezza e decoro. “Il percorso, già intrapreso nel corso di questi anni – spiega il vice sindaco Matteo Bongiorni in una note inviata dal Comune di Piacenza - è mirato ad affrontare con costanza le criticità, cercando di ottimizzare e modulare gli interventi in base alle priorità che emergono”.

Per quanto riguarda il cimitero urbano, dopo il rifacimento totale della copertura del loculario al IV reparto e il restauro conservativo che ha interessato il portale d’ingresso su via Caorsana, ci si concentrerà su mausoleo e cappelle comunali. È infatti previsto il risanamento completo delle superfici esterne e degli ambienti interni del mausoleo e di 22 cappelle comunali (12 rettilinee e 10 curve). L’intervento comprende il rifacimento totale dei tetti in legno, l’installazione di nuove gronde, la pulitura profonda delle superfici in pietra e il restauro di facciate, davanzali e intonaci, per un investimento netto di 435.163,56 euro.

Sempre nel triennio in corso, sono già state realizzate opere al cimitero di San Lazzaro, con il rifacimento della copertura del loculario e l’installazione di nuove lattonerie, nonché al cimitero di Mucinasso dove è stata messo in sicurezza il portale della cappella, con risanamento della struttura del portale in calcestruzzo armato, dell’intonaco superficiale e successiva tinteggiatura.

“Non più rinviabili, invece – aggiunge Bongiorni - i lavori al cimitero di Pittolo, che presenta una situazione di ammaloramento progressivo accentuato, causato da infiltrazioni meteoriche che rischiavano di degradare in modo irreversibile la struttura e comprometterne la sicurezza. È quindi previsto il rifacimento della copertura in laterizio, con preventiva impermeabilizzazione del tetto e sostituzione delle gronde”. L’intervento, per il quale si prevede una durata stimata di circa tre mesi, equivale a un importo netto di 68.856,68 euro. “Economicamente – precisa l’assessore - questa variante non comporta alcuna alterazione del quadro economico già previsto e rispetta la funzionalità della concessione in essere: l’intero costo degli interventi sarà quindi totalmente a carico della Società di Progetto ASCP S.r.l., concessionaria del servizio”.

“Sempre sotto il profilo manutentivo – prosegue Bongiorni - c’è inoltre la consapevolezza della necessità di sistemazione delle luci votive, in particolare in alcune zone dei reparti 1 e 2 sia del cimitero urbano, sia di Mucinasso. Interventi che presentano una serie di complessità tecniche, ma sui quali si stanno valutando una serie di ipotesi e soluzioni”.

Infine, dal punto di vista gestionale, prosegue l’impegno per la riorganizzazione delle aree cimiteriali e duplice processo di regolarizzazione delle concessioni ed esecuzione delle estumulazioni. “Tendenzialmente – chiosa Bongiorni - si ravvisa un progressivo aumento di concessioni scadute che rischiano di generare situazioni di abbandono o incuria in alcune aree cimiteriali. Nei primi mesi dell’anno sono state eseguite circa 400 operazioni di esumazione/estumulazione per sanare un pregresso che ogni anno vede comunque l’accumulo delle concessioni scadute nel periodo in corso”.

Altre operazioni massive che coinvolgeranno anche i cimiteri suburbani continueranno dopo la pausa estiva. Per questo sono stati affissi una serie di adesivi di segnalazione che comunicano alle famiglie la necessità di contattare gli uffici cimiteriali.