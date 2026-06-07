Cimiteri, nuovi interventi su quello urbano e a Pittolo
Il Comune ha ricalibrato il piano triennale di manutenzione '24-'26. Durante l'estate risanamento del mausoleo e di 22 cappelle comunali. Nella frazione verrà rifatta la copertura
Redazione Online
|2 ore fa
Il cimitero di Piacenza
E’ stato ricalibrato, alla luce di un aggiornamento delle esigenze, il progetto esecutivo triennale 2024-2026 relativo alla manutenzione dei cimiteri comunali, per un piano di investimento totale pari a 851.916,46 euro (IVA compresa) che consentirà, sfruttando al meglio i mesi estivi, di affrontare una nuova fase di lavori volti a garantire sicurezza e decoro. “Il percorso, già intrapreso nel corso di questi anni – spiega il vice sindaco Matteo Bongiorni in una note inviata dal Comune di Piacenza - è mirato ad affrontare con costanza le criticità, cercando di ottimizzare e modulare gli interventi in base alle priorità che emergono”.
Per quanto riguarda il cimitero urbano, dopo il rifacimento totale della copertura del loculario al IV reparto e il restauro conservativo che ha interessato il portale d’ingresso su via Caorsana, ci si concentrerà su mausoleo e cappelle comunali. È infatti previsto il risanamento completo delle superfici esterne e degli ambienti interni del mausoleo e di 22 cappelle comunali (12 rettilinee e 10 curve). L’intervento comprende il rifacimento totale dei tetti in legno, l’installazione di nuove gronde, la pulitura profonda delle superfici in pietra e il restauro di facciate, davanzali e intonaci, per un investimento netto di 435.163,56 euro.
Sempre nel triennio in corso, sono già state realizzate opere al cimitero di San Lazzaro, con il rifacimento della copertura del loculario e l’installazione di nuove lattonerie, nonché al cimitero di Mucinasso dove è stata messo in sicurezza il portale della cappella, con risanamento della struttura del portale in calcestruzzo armato, dell’intonaco superficiale e successiva tinteggiatura.
“Non più rinviabili, invece – aggiunge Bongiorni - i lavori al cimitero di Pittolo, che presenta una situazione di ammaloramento progressivo accentuato, causato da infiltrazioni meteoriche che rischiavano di degradare in modo irreversibile la struttura e comprometterne la sicurezza. È quindi previsto il rifacimento della copertura in laterizio, con preventiva impermeabilizzazione del tetto e sostituzione delle gronde”. L’intervento, per il quale si prevede una durata stimata di circa tre mesi, equivale a un importo netto di 68.856,68 euro. “Economicamente – precisa l’assessore - questa variante non comporta alcuna alterazione del quadro economico già previsto e rispetta la funzionalità della concessione in essere: l’intero costo degli interventi sarà quindi totalmente a carico della Società di Progetto ASCP S.r.l., concessionaria del servizio”.
“Sempre sotto il profilo manutentivo – prosegue Bongiorni - c’è inoltre la consapevolezza della necessità di sistemazione delle luci votive, in particolare in alcune zone dei reparti 1 e 2 sia del cimitero urbano, sia di Mucinasso. Interventi che presentano una serie di complessità tecniche, ma sui quali si stanno valutando una serie di ipotesi e soluzioni”.
Infine, dal punto di vista gestionale, prosegue l’impegno per la riorganizzazione delle aree cimiteriali e duplice processo di regolarizzazione delle concessioni ed esecuzione delle estumulazioni. “Tendenzialmente – chiosa Bongiorni - si ravvisa un progressivo aumento di concessioni scadute che rischiano di generare situazioni di abbandono o incuria in alcune aree cimiteriali. Nei primi mesi dell’anno sono state eseguite circa 400 operazioni di esumazione/estumulazione per sanare un pregresso che ogni anno vede comunque l’accumulo delle concessioni scadute nel periodo in corso”.
Altre operazioni massive che coinvolgeranno anche i cimiteri suburbani continueranno dopo la pausa estiva. Per questo sono stati affissi una serie di adesivi di segnalazione che comunicano alle famiglie la necessità di contattare gli uffici cimiteriali.
Per informazioni in generale o relative alle proprie scadenze, è possibile contattare la sede operativa di via Caorsana 26 al numero 0523-610334, o scrivere a [email protected] (per la posta elettronica certificata l’indirizzo è [email protected]).