Comune, accessi sospetti ai sistemi informatici

Un dipendente di Palazzo Mercanti sarebbe finito al centro di un procedimento disciplinare interno per presunti accessi non autorizzati a banche dati contenenti informazioni particolarmente sensibili.

Secondo quanto emergerebbe da prime ricostruzioni, il lavoratore avrebbe sfruttato competenze informatiche proprie per entrare in alcuni sistemi dell’ente, riuscendo a consultare dati riservati relativi anche a figure apicali dell’amministrazione. Tra queste ci sarebbe, sempre secondo indiscrezioni, anche la sindaca Katia Tarasconi. Al momento non arrivano conferme ufficiali sui contenuti effettivamente visionati. Si parla di anagrafe, ma non solo.

L’anomalia sarebbe stata riscontrata nel corso dei controlli periodici che vengono svolti sugli accessi ai sistemi informatici. In particolare, avrebbero destato sospetti alcuni collegamenti effettuati in orari notturni da un nickname sconosciuto. Da qui sarebbe scattato un approfondimento interno che avrebbe portato all’individuazione del soggetto e all’apertura di un procedimento disciplinare.