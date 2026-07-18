E anche via Raffalda a una sola direzione, da via XXIV Maggio al rondò del Conad

In via Raffalda senso unico da via 24 Maggio alla rotatoria con via Montebello e via Emmanueli, all’altezza del cantiere dell’ex Manifattura Tabacchi sul lato del Conad e della futura scuola media. E’ la novità che si porta dietro l’introduzione del senso unico in via Morigi dall’incrocio con via Castagna/via Coppellotti a via 24 Maggio: se lì la sola direzione ammessa è in ingresso verso la città, nella strada parallela si consente la percorrenza contraria, dunque in uscita dall’area centrale.

Un effetto conseguente che in un primo tempo era stato ipotizzato dal Comune che un anno fa ragionava di istituire sensi unici contrapposti tra via Morigi e via Raffalda. In un secondo momento invece, nel confermare la novità viabilistica relativa a via Morigi, si era optato per mantenere in stand by via Raffalda che «in questa fase viene confermata a doppio senso di marcia», aveva considerato qualche mese più tardi il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Matteo Bongiorni.