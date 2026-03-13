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I ragazzi del centro socio-riabilitativo Geocart alla mostra "Sguardi sull'Africa"

Ad accoglierli per una visita guidata l'assessore alla cultura Christian Fiazza

Redazione Online
|3 ore fa
Michela, Nicola ed Eric con l'assessore Christian Fiazza
Michela, Nicola ed Eric con l'assessore Christian Fiazza
1 MIN DI LETTURA
La mostra "Sguardi sull'Africa" in corso a Palazzo Gotico continua a destare interesse sia fra i cittadini sia fra coloro che sono di passaggio nella nostra città. Molto gradita è stata la visita di oggi, quando ad ammirare le sculture e le opere d'arte africane si sono presentati i ragazzi del centro socio-riabilitativo Geocart, sempre in prima linea nel partecipare agli eventi culturali realizzati a Piacenza. Ad accogliere Michela, Nicola ed Eric, questo il nome dei tre ragazzi, i visitatori hanno trovato un Cicerone d’eccezione, l’assessore alla cultura Christian Fiazza che li ha accompagnati in una visita guidata.

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