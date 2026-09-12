Malore al volante, la moglie lo salva con il defibrillatore

Alcune circostanze favorevoli, ma soprattutto la prontezza di spirito e la fermezza della moglie hanno permesso di salvare tempestivamente un uomo colto da malore mentre si trovava in auto con la consorte. La coppia, entrambi volontari della Croce bianca, erano appena usciti di casa in via Campi per dirigersi proprio alla sede dell'associazione quando l'uomo si è improvvisamente accasciato al volante. I sistemi di controllo automatici dell'auto sono intervenuti fermando il mezzo e la moglie, capita la situazione, ha subito raggiunto un defibrillatore che si trovava nelle vicinanze, applicandolo al marito e iniziando la procedura di emergenza.

Subito dopo sono arrivati i soccorsi, che hanno prelevato l'uomo e lo hanno trasportato al pronto soccorso dove è in osservazione.