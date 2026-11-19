Accoglierà tre classi di scuola media attualmente ospitate dall’Anna Frank (Ic 4) e sei classi dalla Dante (Ic5), quando sarà a pieno regime. Ma sulla nuova scuola media in predicato di sorgere all’ex laboratorio Pontieri di Piacenza, appartenente al Comprensivo 2, paiono allungarsi ombre lunghe. I lavori dovevano essere conclusi per febbraio 2025 ma il cronoprogramma aveva subito gli smacchi emersi durante l’esecuzione dell’appalto.

L’intervento all’ex Pontieri rappresenta uno dei tasselli fondamentali della riorganizzazione della rete scolastica cittadina e dell’intero comparto a nord della città. Scadenza - settembre 2025 - che nel tempo si è progressivamente allontanata a causa delle difficoltà emerse durante l’esecuzione dell’appalto. L’apertura slittata a settembre 2027 rispetto alle previsioni iniziali ha significato un ritardo complessivo di oltre due anni e mezzo. Al malanno si è venuto in soccorso mantenendo le classi che dovevano essere trasferite da settembre scorso nelle vecchie sedi, pur appartenendo al neonato Ic2.

Ma ciò che c’è di nuovo, o meglio ci sarebbe, è il timore tra addetti ai lavori del mondo della scuola che anche questo nuovo termine possa essere disatteso. Se il timore avesse qualche fondatezza, dovrà essere fatta chiarezza in tempi più che celeri: a gennaio infatti, saranno in vigore le iscrizioni al nuovo anno scolastico che partirà a settembre 2027. L'assessore alla scuola Mario Dadati getta acqua sul fuoco: "Stiamo lavorando per aprire entro settembre 2027".