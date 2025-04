Torneo delle province, decisiva la sfida con Bologna

Sarà decisiva l’ultima partita, mercoledì prossimo a Colorno contro la corazzata Bologna, per la rappresentativa Giovanissimi Under 14 di Piacenza nel torneo delle province. Pesa la sconfitta subita mercoledì sul campo di Modena, dove i padroni di casa hanno avuto la meglio per 2-1 nel recupero della gara che era stata rinviata per la pioggia.

Dopo il rigore parato a De Rosa nel primo tempo e il palo colpito da Tutino per Piacenza, nella ripresa è stata Modena ad approfittarne con la doppietta di Errico. Alla squadra di mister Dolcetti non è bastata la rete nel finale di Tutino per raggiungere il pareggio.

Fra una settimana, servirà almeno un punto per aver la certezza del passaggio del turno. Sicurezza che hanno già gli Allievi Under 16 allenati da Alberti, che sfrutteranno la sfida conclusiva del girone contro Bologna come un test per prepararsi alle finali.