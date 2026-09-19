Vicinato solidale, assegnati i posti per gli universitari

Il Tavolo del Protocollo Atenei, riunitosi ieri mattina presso l'Hub Rete di Piacenza al civico 2 di via Alberoni, è stato aggiornato sul buon esito del bando "Vicinato Solidale" per l'anno accademico 2026-2027: undici le candidature ricevute per i dieci posti disponibili, tutti assegnati a studentesse e studenti frequentanti le sedi universitarie cittadine.

Il nuovo modello di Vicinato Solidale, promosso dall'Amministrazione comunale insieme alla Fondazione autonoma Caritas Diocesana di Piacenza - Bobbio, dà continuità a una buona pratica consolidata, offrendo alloggi a condizioni calmierate agli studenti che vengono coinvolti in attività di volontariato coordinate da Caritas, per almeno tre ore settimanali, a favore delle persone più fragili. I giovani beneficiari dell'iniziativa vengono alloggiati nella struttura di piazzale delle Crociate n.6, dove cinque studenti si sono già insediati.

Gli 11 appartamenti di edilizia residenziale pubblica precedentemente utilizzati per il progetto, situati in via Neve e via Confalonieri, sono stati sottoposti a manutenzione e riportati alla loro destinazione originaria, per rispondere alla crescente domanda abitativa di nuclei in condizione di fragilità. Di qui la nuova veste del percorso di Vicinato Solidale e la sua ricollocazione nell'edificio di piazzale delle Crociate.

"Le candidature ricevute e l’assegnazione di tutti i posti confermano la validità di un’esperienza che meritava di proseguire», sottolinea l’assessore all’Università Francesco Brianzi. «Grazie alla collaborazione con Caritas e al confronto con gli Atenei abbiamo costruito un nuovo modello, capace di tenere insieme diritto allo studio, accessibilità abitativa e cittadinanza attiva. Vicinato Solidale non offre soltanto un alloggio, ma crea un legame concreto tra gli studenti, la città e le sue realtà sociali".

"Il nuovo assetto concilia due esigenze fondamentali: restituire gli alloggi Erp alla loro funzione sociale e garantire continuità a un progetto dal forte valore educativo e comunitario", aggiunge l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi, presente all'incontro di questa mattina insieme al collega di Giunta, al pro rettore del Polo territoriale del Politecnico Luigi Colombo e al direttore della sede cittadina dell'Università Cattolica Angelo Manfredini. "Il nostro ringraziamento - rimarca Corvi - va a tutti i soggetti che negli anni hanno costituito la precedente rete di gestione, contribuendo alla crescita di Vicinato Solidale e rendendo possibile una storia importante per la città. Su questa esperienza si innesta oggi la nuova collaborazione con Caritas".

"Abbiamo accolto con convinzione la proposta di contribuire al rilancio di Vicinato Solidale", afferma Rita Casalini, responsabile dell’Area Promozione Giovani, Emergenze e Mondialità di Caritas Diocesana, intervenuta in rappresentanza del direttore Mario Idda. "Gli studenti trovano non soltanto un luogo in cui abitare, ma un’esperienza di comunità e l'occasione concreta di sviluppare competenze trasversali per la vita, anche attraverso il servizio alle persone più fragili. Sempre accompagnati dagli operatori, gli studenti verranno coinvolti fin da subito in iniziative e laboratori collettivi con lo scopo di rendere più accogliente la struttura e ampliare le loro reti relazionali in città".