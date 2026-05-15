Piazza Cittadella è tornata al Comune. Tarasconi: «Risultato incredibile»

Con la consegna ufficiale delle chiavi, nella mattinata di venerdì 15 maggio piazza Cittadella è tornata nelle disponibilità del Comune di Piacenza. I funzionari di Palazzo Mercanti, accompagnati dal personale di Piacenza parcheggi GPS, sono entrati nell'area di cantiere. La firma dei verbali del passaggio di consegne è avvenuta a palazzo Farnese.

«Il Comune di Piacenza si è riappropriato della sua area – ha spiegato la sindaca Katia Tarasconi - e credo sia un risultato incredibile. Noi abbiamo la memoria corta e non ci ricordiamo da dove siamo partiti, ma io sì. Alla nostra elezione abbiamo trovato tre anni di pregresso non pagato, non era mai stata consegnata l’area di cantiere, abbiamo dovuto fare il riequilibrio del piano economico finanziario, siamo andati in consiglio, abbiamo consegnato il cantiere, abbiamo fatto iniziare i lavori. Poi, purtroppo, il concessionario non ha fatto quello che avrebbe dovuto e quindi noi siamo arrivati alla risoluzione del contratto».

Contestualmente è tornata al Comune la gestione dei parcometri di sosta.