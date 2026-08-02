Piazzetta Barozzieri senza controllo: «Sesso, risse e spaccio»

Nella terra di nessuno capita anche di assistere a scene di sesso a pagamento fra le auto in sosta. Pure a questo si sono dovuti loro malgrado abituare i residenti della zona fra il tratto finale di via Scalabrini verso piazzale Roma, la porzione del Pubblico Passeggio fino a piazzale Libertà, la breve via che congiunge via Scalabrini e piazzetta Barozzieri, e la stessa piazzetta dove si trova un piccolo parcheggio. Proprio piazzetta Barozzieri, in particolare, è il fulcro di un degrado che ha portato gli abitanti del quartiere ad alzare la voce. «Ora basta» dicono in coro, ma è un coro che non si esaurisce con le loro voci e la semplice lamentela, diventando una raccolta firme per chiedere maggiori controlli.

Spaccio dal pomeriggio fino a tarda sera, risse, litigi notturni, bottiglie rotte che diventano pericolose armi da taglio e, appunto, sesso a pagamento: l’inventario delle segnalazioni è ampio e articolato.

I residenti firmano, ma preferiscono restare anonimi in questo articolo, il perché lo lasciamo spiegare a loro ed è indicativo di una situazione ormai al limite.