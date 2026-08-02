Piscine gratis per disabili, autorizzazioni ok fino al 31 agosto

Tra le novità introdotte dal Comune di Piacenza nell’ambito della digitalizzazione dei servizi dedicati allo sport, particolare rilievo assume la possibilità di richiedere online l’ingresso gratuito o agevolato alle piscine comunali per le persone con disabilità. Il nuovo servizio consente di presentare la domanda in qualsiasi momento, direttamente da casa e in completa autonomia, senza la necessità di recarsi agli sportelli, semplificando così l’intera procedura e riducendo l’utilizzo della modulistica cartacea.

Un’innovazione che rappresenta un supporto concreto soprattutto per le persone con difficoltà motorie o che necessitano di assistenza, garantendo al tempo stesso maggiore comodità ed efficienza per tutti i cittadini. L’agevolazione è rivolta alle persone con disabilità residenti a Piacenza e in alcuni Comuni convenzionati. Inoltre, per favorire l’accesso alle piscine durante il periodo estivo, il Comune di Piacenza ha disposto la proroga fino al 31 agosto 2026 delle autorizzazioni già rilasciate, inizialmente in scadenza il 31 maggio 2026.