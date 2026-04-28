Polisportivo Franzanti, da giugno via ai lavori su campi da padel e da tennis

Dal primo giugno prenderanno il via la nuova gestione e i lavori di riqualificazione del Polisportivo “Franzanti”, uno degli interventi più rilevanti per l’amministrazione comunale. Il progetto, frutto del contratto firmato lo scorso febbraio, segna l’inizio di un percorso ambizioso che, nelle intenzioni dell’attuale giunta, porterà alla completa trasformazione del centro entro l’estate del 2027.

A gestire l’impianto, dopo Activa, sarà la società di scopo Aquatonica srl, aggiudicataria del bando, partecipata da 4X2 Holding, Glaukos SSD, Costruzioni Iannini e Ferrari Ing. Ferruccio. La concessione avrà una durata di 29 anni, per un valore complessivo superiore ai 94 milioni di euro, mentre l’investimento iniziale previsto per la riqualificazione supera i 17 milioni.

Come spiegato dall’assessore allo sport Mario Dadati, il cantiere procederà per stralci, così da ridurre al minimo l’impatto sulle attività sportive nel corso dei mesi.