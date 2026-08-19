Precedenti per furto, maltrattamenti, minacce: due stranieri espulsi

Due stranieri risultati irregolari, uno di 36 anni e uno di 31 anni, sono stati espulsi con accompagnamento, e accompagnati uno al C.P.R. di Torino e uno al C.P.R. di Milano.

E' l'esito dei controlli svolti dal personale della Questura di Piacenza con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, nella giornata di martedì 18 agosto, in varie zone della città (Vicolo Barozzieri, zona Lupa e limitrofe, Largo Erfurt, Pubblico Passeggio, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zona limitrofe, Piazzale Roma) e durante i quali sono state identificate 61 persone, di cui 19 con precedenti di polizia e 1 esercizio commerciale.

Nello specifico lo straniero irregolare di anni 36, rintracciato da personale dalla Polizia Ferroviaria di Piacenza e con diversi precedenti per furto aggravato, maltrattamenti in famiglia e già destinatario di espulsione dal territorio nazionale, è stato espulso ed accompagnato al Centro per il Rimpatrio di Torino per il successivo trasferimento nel Paese di Origine.

Lo straniero di anni 31, scarcerato dalla locale Casa Circondariale per fine pena e con diversi precedenti per furto aggravato, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale, in materia di stupefacenti e già destinatario di diverse espulsioni dal territorio nazionale, è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il Centro per il Rimpatrio di Milano per il successivo trasferimento nel Paese di Origine.