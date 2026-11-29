Stamattina alle 8 c'era già una piccola coda all'ufficio elettorale allestito nel campus Ranieri Marcora, in strada Agazzana: erano gli amministratori pronti a votare per il presidente della Provincia - che resterà in carica quattro anni - e il consiglio provinciale di corso Garibaldi, che durerà invece due anni.

Tra gli elettori al voto in mattinata, anche l'ex presidente Monica Patelli (come sindaca di Borgonovo) e il ministro Tommaso Foti, che siede tra i banchi del consiglio a Castelsangiovanni.

Le votazioni proseguiranno sino alle ore 20 e alle urne, si ricorda, sono chiamati 577 amministratori, consiglieri e sindaci dei quarantasei comuni del territorio. In realtà anche alcuni cittadini si sono presentati al seggio, chiedendo di poter votare con la propria scheda elettorale: «Non avevamo capito che fossero elezioni di secondo livello», hanno detto, nonostante si tratti di elezioni di secondo livello (quindi senza la chiamata al voto ai cittadini) dalla riforma Delrio del 2014. «Forse alcuni "santini elettorali" circolati sui social soprattutto li hanno tratti in errore», è stato uno dei commenti che si è sentito nei corridoi.

A dire il vero mercoledì il Consiglio dei ministri a Roma ha approvato un disegno di legge delega per ripristinare l’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali, ma è comunque il primo passo di un iter lungo: il Parlamento deve approvare la legge che conferisce al Governo il potere di riscrivere la disciplina delle Province. Successivamente il Governo dovrà adottare i decreti legislativi attuativi. Il ritorno del voto non sarà prima del 2029.

Alle ore 12, comunque, in questa tornata elettorale si sono recati al voto 298 aventi diritto al voto su 577, per un’affluenza pari al 51,65 per cento.

Alle 16 ecco l'andamento: 393 aventi diritto su 577, per un'affluenza dunque pari al 68,11 per cento, in crescita del quindici per cento rispetto a due anni fa: da palazzo Mercanti hanno votato in 29 su 33 (quello della città è il voto "pesantissimo", che conta di più), con affluenza quindi all'87,88 per cento; in fascia rossa affluenza al 70,59 per cento, in fascia grigia all'80, in fascia arancione al 66,67 per cento. Tra i piccoli comuni sotto i tremila abitanti - che sono la metà del territorio provinciale - l'affluenza è al 59,35 per cento.

La mappa delle cinque schede di colore diverso, con i fac simile, riportata oggi, domenica, sul quotidiano Libertà

Il dettaglio.

Comuni con scheda azzurra (fino a 3mila abitanti) - affluenza: 51,22% (126 votanti)

Fascia arancione (da 3mila a 5mila abitanti) - affluenza: 48,72% (57 votanti)

Fascia grigia (da 5mila a10mila abitanti): affluenza: 56,15% (73 votanti)

Fascia rossa (da 10mila a 30mila abitanti): affluenza: 52,94% (27 votanti)

Fascia viola (da 100mila a 250mila abitanti-Comune di Piacenza): affluenza: 45,45% (15 votanti)

I primi votanti nella mattinata - fotoservizio Trenchi

Si ricorda che la sfida è tra due liste: la lista sorteggiata come la numero 1 "Avanti Piacenza-la Provincia dei Comuni", a sostegno della candidatura di Franco Albertini presidente, schiera nell’ordine fornito: Francesca Bertoli Merelli, Federico Bonini, Paola Galvani, Mauro Lodigiani, Giampaolo Maloberti, Micaela Manara, Massimiliano Morganti, Maria Cristina Piccoli Maria, Riccardo Sparzagni.

La lista sorteggiata come la numero 2 "Provincia di Piacenza-Provincia unita", a sostegno della candidatura di Roberta Valla presidente, schiera nell’ordine fornito: Filippo Zangrandi, Nadia Pompini, Gabriele Scagnelli, Patrizia Calza, Sergio Fuochi, Silvia Granata, Nicolò Sorrenti.

A Lodi, intanto, non si vota per il presidente della Provincia: Fabrizio Santantonio è già stato riconfermato in aprile. Per i 10 posti in consiglio, si confrontano quattro liste: Lodigiano Terra Nostra-Insieme, Centrodestra Lodigiano e Forze Civiche, Laus Lab e Uniti per il Lodigiano. A votare sono 716 amministratori, dalle 8 alle 20 nella sede della Provincia, in via Fanfulla a Lodi.