Un proiettile, forse risalente alla Seconda guerra mondiale, nascosto tra i rami di un cespuglio di rosmarino. È la scoperta che ha fatto scattare l’allarme nel giardino della scuola materna della Besurica, in via Pettorelli.

A portarlo alla luce è stato un intervento per rimuovere un nido di vespe. «Per raggiungerlo, i tecnici comunali hanno divelto il cespuglio e così è comparso il proiettile», spiega la dirigente Giovanna Stefanelli. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno prelevato il reperto e messo in sicurezza la zona. Non è stato necessario l’intervento degli artificieri. Lo spazio esterno resta delimitato e inaccessibile ai bambini, in attesa degli accertamenti e della bonifica. «Si sta valutando un intervento tecnico sull’area per garantirne la sicurezza», riferisce Stefanelli.

Il vicesindaco Matteo Bongiorni fa sapere che «il Comune sta valutando con attenzione la situazione, senza sottovalutare i rischi ma evitando allarmismi. Al momento, la normativa non prevede obblighi di bonifica in assenza di cantieri con scavi, che rappresentano le reali fonti di pericolo. Inoltre, il ritrovamento potrebbe avere carattere occasionale. Ciò nonostante - prosegue Bongiorni - stiamo lavorando per valutare il rischio legato ai residuati bellici attraverso un’analisi affidata a soggetti competenti e abilitati. Saranno contattate aziende specializzate nel settore».

La scuola accoglie quasi duecento iscritti. Già nell’ottobre 2025 erano state trovate nel cortile alcune pasticche sconosciute, facendo intervenire la polizia. Ora le famiglie lanciano un appello: «Non abbiamo ancora indicazioni sui tempi della bonifica e sulla riapertura. Sappiamo che servono verifiche e interventi di personale specializzato, ma è arrivato il momento di fare chiarezza e definire un percorso concreto, con scadenze precise».



