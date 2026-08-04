«Raccolta differenziata, operatori a rischio per il calore estremo»
La denuncia della Cisl - Fp: misure insufficienti, situazione ancora critica. Ecco le proposte per migliorare sicurezza e tutela della salute
Redazione
|2 ore fa
Cassonetti per la raccolta differenziata in città
L’emergenza climatica e le ondate di calore estremo continuano a mettere a dura prova i lavoratori dei servizi pubblici essenziali. «Tra le categorie più esposte ci sono senza dubbio gli operatori della raccolta differenziata, impegnati quotidianamente sotto il sole cocente per garantire il decoro urbano», considera una nota firmata dalla Cisl Funzione pubblica provinciale. Nonostante l’adozione di alcuni primi provvedimenti da parte delle aziende, a seguito dei precedenti interventi sindacali, la Cisl Funzione pubblica interviene nuovamente con decisione «per segnalare una situazione che rimane ancora critica: le misure messe in campo finora sono insufficienti all tutela della salute e della sicurezza del personale».
Il sindacato punta il dito contro i carichi di lavoro eccessivi aggravati dalle temperature record. Per mitigare i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, la CISL FP avanza una proposta concreta e urgente.
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