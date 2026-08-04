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Reati fiscali in Germania, arrestato straniero ricercato in Europa

Intervento della polizia a seguito di un alert generato dal portale “Alloggiati Web” presso una struttura alberghiera di via Colombo

Redazione Online
|37 minuti fa
Reati fiscali in Germania, arrestato straniero ricercato in Europa
1 MIN DI LETTURA
Nella notte di domenica 2 agosto la Sala Operativa della Questura di Piacenza ha diramato una nota di intervento a seguito di un alert generato dal portale “Alloggiati Web” presso una struttura alberghiera di via Colombo. Il sistema segnalava la presenza di uno straniero destinatario di un provvedimento restrittivo emesso da un Paese del territorio Schengen. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a rintracciare la persona segnalata all’interno della struttura ricettiva.
L’uomo, identificato per un cittadino europeo di 66 anni, è stato accompagnato in Questura dove è stata verificata l'emissione di un provvedimento di cattura a suo carico (Mandato d’Arresto Europeo) finalizzato all'estradizione per reati di evasione fiscale commessi in Germania (Mandato d’Arresto Europeo).
L'uomo è stato portato alle Novate a disposizione della Corte d’Appello competente.

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