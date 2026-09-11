San Giuseppe Operaio, tutto pronto per la “Festa da Steimbar”

La parrocchia di San Giuseppe Operaio è pronta per accogliere i cittadini che vorranno partecipare alla “Festa da Steimbar”, in programma da venerdì 11 fino a martedì 15 settembre in via Arata, angolo via Ottolenghi. Sarà l'edizione numero 50 di un evento che è da sempre quasi un “rito” per la parrocchia di San Giuseppe Operaio e per i volontari che si impegnano per creare momenti di svago e allegria per tutta la comunità piacentina. Cinque giornate tra cucina, musica, teatro di burattini e iniziative per bambini e ragazzi, ogni sera, dalle 19.30, sarà attivo il servizio di ristorazione: venerdì verranno proposte ricette della Val di Fassa, mentre da sabato spazio alla cucina della tradizione piacentina affiancata da proposte vegane.

Domenica l'apertura sarà anche a pranzo, inoltre, per tutta la durata della manifestazione saranno presenti banco di beneficenza e lotteria, il cui ricavato servirà per sostenere il Campeggio San Domenico e la Casa “Don Giancarlo Conte” a Vigo di Fassa. L'ingresso è libero e senza offerta. Si parte quindi venerdì sera: dalle 19.30 prima cena con le ricette dai monti della Val di Fassa, per i più piccoli rassegna teatrale di burattini con “Truciolo e il lupo” di Ivano Rota, per i più grandi invece torneo di beer pong dalle 21.30, poi musica protagonista con l'esibizione di Echo di Due – Live e DJ set.

Domani il tardo pomeriggio si aprirà alle 18.30 con la messa al campo della festa presieduta dal vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio monsignor Adriano Cevolotto, dalle 19.30 cucina della tradizione piacentina e proposte vegane, infine rassegna teatrale di burattini con “Transylvania Circus” di Italo Pecoretti e musica con Michela Giordano Band e DJ set. Domenica la giornata più lunga, dalle 9 alle 12.30 il Palio dei Rioni – Giochi Antichi e Scout, per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni (per iscrizioni, aperte fino al 10 settembre: Emanuele 3394848095, Giulia 3391863524), apertura della cucina anche a pranzo, dalle 19.30 aperitivo, cena con cucina della tradizione piacentina, proposte vegane, torte, gelati e caffè, dalle 21.30 torneo di beer pong, musica con Gianni e la Liscio Band e il Karaoke con Michele.

Lunedì, dalle 19.30 cucina della tradizione piacentina e proposte vegane, rassegna teatrale di burattini con “Fagiolino nel bosco” di Maurizio Corniani da Mantova e musica con “Dal palco alla balera”. Martedì il gran finale, si inizierà sempre dalle 19.30 con la cucina della tradizione piacentina e le proposte vegane, poi si prenderà la scena l'Allegra Combriccola con il teatro dialettale che proporrà “Una cameriera per amante”, DJ set e ultima rassegna teatrale di burattini con “Burattini Tim Tum Tam” di Maurizio Corniani da Mantova e con Francesco Borghi alla batteria.