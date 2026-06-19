Scuola ex Pontieri, inadempienze della ditta: il Comune risolve il contratto

Il Comune di Piacenza ha disposto la risoluzione del contratto con l’impresa GRM S.r.l., affidataria dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli edifici della zona sud dell’ex Laboratorio Pontieri, destinati ad accogliere la nuova scuola secondaria di primo grado. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle gravi inadempienze riscontrate nel corso dell’esecuzione dell’appalto e puntualmente contestate nell’ambito del procedimento amministrativo.

La decisione è finalizzata a tutelare l’interesse pubblico e a garantire il completamento dell’opera nel modo più efficace e rapido possibile. La risoluzione del contratto non modifica infatti né l’obiettivo di realizzazione dell’intervento né il cronoprogramma complessivo, che prevede l’apertura della nuova scuola a settembre 2027.

L’intervento rientra tra quelli interessati dal passaggio dal finanziamento PNRR a finanziamento ministeriale. Le risorse originariamente assegnate attraverso il PNRR confluiranno nel nuovo finanziamento ministeriale. Il Comune sta seguendo gli ultimi adempimenti amministrativi collegati all’assegnazione formale del nuovo finanziamento.

L’Amministrazione sta inoltre valutando l’accorpamento in un unico intervento dei lavori relativi all’edificio scolastico, delle sistemazioni esterne e delle relative pertinenze, oggi previste con procedure distinte. L’operazione, che sarà sottoposta all’approvazione della Giunta comunale, consentirà una gestione più organica dell’opera e una migliore programmazione delle successive fasi realizzative.

Gli uffici comunali sono già al lavoro per definire i successivi passaggi amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell’intervento e il completamento del nuovo complesso scolastico. L’Amministrazione comunale conferma che l’apertura della nuova scuola è prevista per l’avvio dell’anno scolastico 2027-2028, a settembre 2027.