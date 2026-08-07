Scuole cittadine, 12mila euro per iniziative di stili di vita sostenibili

Le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con sede in città, statali e paritarie, hanno tempo fino all’8 settembre per aderire all’avviso pubblico promosso dal Comune di Piacenza, che nell’ambito del progetto “Liberi di muoversi” - rientrante nel Piano di zona per la salute e il benessere sociale - mette a disposizione 12 mila euro per iniziative educative dedicate alla promozione di stili di vita attivi e sostenibili.

Il bando si riferisce in particolare alla Settimana europea della Mobilità, che ricorre tra il 16 e il 22 settembre, ma i contributi potranno essere destinati anche ad attività già realizzate nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 o a progetti già previsti e che vengano avviati con un evento inaugurale per il 2026/2027. La collaborazione con le scuole è mirata anche a valorizzare il ruolo dei Mobility Manager scolastici ed è inserita nel Protocollo per la promozione dell’attività fisica e della mobilità sostenibile a scuola, sottoscritto dall'Amministrazione insieme ad Azienda Usl, Ufficio Scolastico Territoriale e Federazione Italiana Medici Pediatri di Piacenza, all’interno delle attività coordinate dal Ceas Infoambiente del Comune.

Tra le iniziative che possono essere oggetto di contributo, si segnalano diverse alternative: l'organizzazione di giornate tematiche “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”, la partecipazione al "Giretto d'Italia" che ogni anno misura la quota di studenti e lavoratori che si spostano con mezzi amici dell'ambiente in ambito urbano, l'attivazione del Pedibus, la valorizzazione dei cortili scolastici a favore della mobilità sostenibile, l'organizzazione di laboratori di progettazione degli spazi antistanti alle scuole come luoghi di incontro e dialogo con la città, l'attività didattica improntata alla sicurezza stradale, l'adozione di regolamenti interni per la promozione della mobilità sostenibile, le "esplorazioni urbane" incentrate sull'obiettivo dell’accessibilità per tutte le persone, le uscite didattiche a piedi, in bicicletta o con autobus urbani di linea, la realizzazione di podcast, reels e di sfide tra gli studenti o fra classi sul tema, l'invio di informative alle famiglie sull’importanza di scegliere modalità attive di spostamento.

Il Ceas Infoambiente resta a disposizione - rivolgendosi ai numeri 0523-492171 o 0523-492504 - per interventi di supporto e per la coprogettazione di ulteriori laboratori didattici pensati specificamente per gli interessi delle singole classi o istituti, nonché per informazioni e chiarimenti inerenti l'avviso pubblico in questione,